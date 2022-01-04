基隆市政府為維護港區經濟發展及環境品質，今年元旦起實施「基隆市基隆港及其周邊道路空氣品質維護區」，未來2006年9月30日前出廠的柴油大客貨車，進出基隆港需經排煙檢測合格，將透過車牌辨識系統及路邊攔檢等方式稽查，未符合規定者，依「空氣汙染防制法」最高處6萬元罰鍰。

環保局長賴煥紘表示，行駛基隆港柴油大客貨車約有7成5來自外縣市，其中車齡為2006年9月30日以前出廠，並未檢測比例高達70％，依基隆港自動化門哨系統貨車通行紀錄顯示，去年1月至11月總計有2045輛，其中617輛完成檢測，讓基隆港承受較大汙染。

賴煥紘指出，為兼顧港區經濟發展及環境品質，依「空氣汙染防制法」將基隆港畫設空氣品質維護區，管制範圍包括（1）基隆港東岸：自東海街聯興物流起往中正路方向至中正路與台62甲快速道路交叉口路段、（2）基隆港西岸：自中山三路28號（西岸南櫃場）往光華路11號（台基國際物流出入口）（3）海洋廣場：孝三路與忠一路口起至愛三路與仁二路口。

空氣及噪音管制科長李昆達補充說明，管制範圍內全時段設置車輛辨識系統，自今年元旦起，未符合管制規定車輛將先稽查勸導，自4月1日起直接取締告發，呼籲未符合規定的車輛車主，盡速取得自主管理標章，以免受罰。