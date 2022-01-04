聯發科(2454)天璣9000效能獲數據比讚，傳出銷售優於預期，去年第四季營收可望輕鬆達陣，且朝向高標靠攏，也將帶動2022年首季淡季不淡。若以市場所推估聯發科2021年可望賺進約6個股本來看，加上之前承諾連續4年的16元特別現金股利，初估聯發科今年每股現金股利有機會達62元。

聯發科2021年第四季財測預估，以美元對台幣匯率1比28計算，第四季營收約1206-1311億元，季減少0~8%、年增加25~36%，毛利率46-49%，較上季預估的區間44.5~47.5%明顯上調，含員工分紅的營業費用率則約23~27%。

聯發科2021年10月、11月營收分別為374.1億元、450.4億元，加總2個月營收為824.5億元，也就是說，聯發科2021年12月營收只要有381.5億元，就可以輕鬆達陣營收。由於聯發科新一代旗艦5G SoC天璣9000終端會在2022年第一季上市，故2021年第四季就已經進入拉貨階段，已經有多家大陸品牌智慧機將會採用，市場推估單價落在美金100~110元，遠遠高於平均產品價格，不僅對營收會有正面貢獻，對於ASP進而支撐毛利率也將相當顯著。

聯發科天璣9000將扮演聯發科2022年上半年重要旗艦產品，天璣9000是由台積電(2330)4奈米製程所打造，瞄準Android高階旗艦機市場，在安兔兔上的跑分超過100萬分，直接甩開高通S888+，更有手機達人拿來與高通的5G旗艦處理器Snapdragon 8 Gen 1相比較，在GPU方面雖然Snapdragon 8 Gen 1小勝，但在CPU效能與多核/單核的功耗，在GPU的功耗等多數比較值上，聯發科均明顯優於高通。

市場有消息指出，聯發科天璣9000銷售優於預期，加上農曆年前的拉貨潮，同時PMIC(電源管理IC)、網通晶片等需求依舊強勁，加上漲價效益等，可望帶動聯發科2022年第一季表現將會淡季不淡，營收可呈現季增態勢，法人預估，季增幅度約個位數百分比。

另外，聯發科明年也計畫會推出支援毫米波的天璣旗艦產品，也順勢將天璣9000的產品動能延續下去。聯發科本身不僅看好5G SoC動能強勁，其物聯網、PMIC(電源管理IC)、WiFi等也均維持成長態勢，執行長暨副董事長蔡力行就看好聯發科在未來5年營運動能強近，持續朝向營收200億元美金大關靠攏。

聯發科2020年封關股價收在747元，30日封關當天股價收在1190元，接近全年高點1200元，市值朝向2兆元靠攏，股民在不包括配息下，每張賺進44.3萬元。聯發科今年現金股利發放率提升至80~85%，若以今年市場推估的賺進約6個股本，加上之前承諾的16 元特別現金股利，則初估今年每股現金股利有機會達幣62元，現金殖利率更是超過6%。