儘管隔夜道瓊指數和標普500指數再創歷史新高，但周二香港股市開高走低，恆生指數目前跌0.29%，報23206.89點，稍早前一度跌逾百點，報23167點。國企股目前跌0.42%，為8154.23點。

恆生科技股指數亦開高走低，目前下挫1.32%。嗶哩嗶哩跌逾6%，表現最疲弱。受惠於蘋果股價創新高，瑞聲科技大漲7.5%，漲幅最大，亦是表現最好的藍籌股。

受隔夜特斯拉股價大漲13.5%激勵，電動車類股上漲。比亞迪去年銷量大幅成長73%，盤初股價上漲4.1%，但目前漲幅收斂至0.9%。

美國10年期指標公債殖利率漲破1.6%，銀行股上揚，匯豐漲1.5%，中銀香港漲2.1%，報26.50港元，創下6個月新高。

新上市人工智慧技術公司商湯持續走高，目前漲近8%，稍早前一度飆升25.2%，站上9.7港元，再創新高。

大陸地產股反彈，龍湖現漲7.3%、中海外漲6%、碧桂園漲5.6%、融創漲9%。

受隔夜美國疫苖廠莫德納重挫7.45%、輝瑞跌逾4%拖累，康希諾目前跌9.0%。其他生技股亦走低，藥明生物目前跌8.7%，在藍籌中表現最差。