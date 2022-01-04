國巨(2327)與奇力新將於1月5日完成股份轉換，國巨董事長陳泰銘日前表示，合併後奇力新約占新公司營收15%，奇力新營收一年可成長10%到15%，美系外資最新報告也看好國巨成為一站式服務供應商，決定將國巨評等調高至「加碼」，目標價調高至600元，激勵國巨今天盤中股價強勢大漲。

國巨將於1月5日完成合併奇力新，國巨董事長陳泰銘日前表示，合併奇力新屬於集團內的組織重整，奇力新產品納入國巨體系，新國巨可以提供客戶所有被動元件：電阻、電容及電感一站式服務，符合全球客戶優化供應鏈策略，預估合併後奇力新占新公司營收約15%，奇力新亦可藉由國巨通路進入高階市場，且都是在歐美日高階汽車、醫療/工規及航太領域裡面，讓奇力新一年營收成長10%到15%。

美系外資最新出爐報告指出，國巨自2017年持續併購公司，目標是成為一站式服務供應商，市場認為應該以方案解決強勢廠商來看待國巨，而不是以被動元件商品角度來看，特別是資料中心、車用需求增加，可望去化被動元件庫存，國巨透過併購策略使得產品組合轉佳，加上降低成本，預估整體營運成本目標可望從12.8%降至12%，相較於同業三星機電17倍本益比及日本村田的20倍本益比，國巨股價估值仍偏低，以國巨今年獲利12倍本益比來推算，決定將國巨評等由原先的「中立」調高至「加碼」，目標價由450元調高至600元。