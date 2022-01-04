台股2022年開紅盤連續2天指數創新高，最大功臣台積電2天來股價飆漲41元，相當一張賺4.1萬元，不過，根據統計，台積電股東人數在2021年最後一個交易日是減少2萬人。

晶圓代工龍頭台積電3日大漲16元，收在631元，漲幅2.60%，今(4日)跳空開高，一度來到656元，創近10個多月來新高，大漲25元，挑戰歷史高點679元企圖明顯，市值激增6482億元，達17.01兆元。

台積電預訂13日舉行法人說明會，美系外資看好產品售價可望調漲，推升營收、毛利率上場，並預期有望調高資本支出，重申買進評等，並將目標價調高至1035元，外資更買超3萬2537張，周一台積電ADR大漲7.06%，被視為法說會行情起跑。

不過，台積電2022年頭2個交易日的行情，恐讓上周賣出台積電的投資人搥心肝，根據統計，2021年12月30日台積電股東人數為91萬6397人，較一周前12月24日的93萬6622人減少2萬0225人。

其中，以持股在1000股以下、也就是不到1張的股東人數由54萬5852人減少至53萬5604人，減少1萬0248人最多；持股1至5張的也由31萬4381人減少至30萬5595人，減少8786人。