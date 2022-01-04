大陸女星范冰冰是演藝圈公認的白皮膚代表，她擁有精緻五官和一張精緻鵝蛋臉，是著名的美人胚子，天生麗質的范冰冰也不時大方以素顏示人，她昨（3日）就在小紅書分享保養影片，范冰冰辣穿深V黑蕾絲入鏡，大方曬白嫩美肌，而她的素顏不僅肌膚白皙又零細紋，極佳狀態超不科學。

范冰冰昨在小紅書分享保養影片，她也發文寫下：「新年第三天，我的出門日常妝分享來啦！」范冰冰身穿細肩帶的深V黑蕾絲入鏡，解放胸前白嫩美肌，同時，范冰冰也分享她的保養方法，只見她用髮帶把長髮盤起、大方露出整張素顏，40歲的范冰冰不僅肌膚白皙透亮又零細紋，絲毫沒讓歲月在臉上留下痕跡。

范冰冰辣穿深V黑蕾絲，又豪曬素顏。（圖／取材自小紅書）

影片中，范冰冰塗抹完保養品後，只擦防曬和唇膏就宣布「完成」，她俏麗模樣不輸上妝，極佳狀態讓網友直呼不科學：「不化妝都這麼嫩，這麼美」、「皮膚真心很好，膚色好亮又白」、「有點小胖，美真的美」、「天生麗質的人就是方便許多，塗個口紅、防曬就行了」。

其實，范冰冰公開素顏已非首次，她日前就大方分享無P自拍照，以側顏入鏡的范冰冰對著鏡頭露出酷笑，她肌膚白到會發亮、臉上看不出細紋，高顏值相當吸睛，當時有網友讚她：「這張自拍好評，繼續努力」，還釣出范冰冰得意回應：「無濾鏡無美顏！」不難看出范冰冰對自己的顏質相當有自信。