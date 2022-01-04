頭獎2000萬元春節限定刮刮樂來了!台灣彩券今推出5款新春刮刮樂，其中，「2000萬超級紅包」最受矚目，每張售價2000元、這次頭獎共有5個2000萬元、二獎「200萬元加BMW運動休旅車」共有9個，還有三獎100萬元共650個，台彩表示，「2000萬超級紅包」發行量近130億元，不僅是單款刮刮樂發行量最高的一次，頭獎、二獎、三獎的名額也創下「2000萬超級紅包」推出以來的新高。

台灣彩券董事暨發言人黃志宜表示，去年多數經銷商「2000萬超級紅包」大年初五就銷售一空，經日前市調結果顯示，經銷商多希望今年增加發行量，其次，今年過年長達9天，國人無法出國，可望增加刮刮樂的銷售量。

台彩表示，這次二獎汽車商品獎項升級為BMW The X1 2022年式豪華版，不僅是2022年最新款，且由內而外全車升級，是當前年輕人喜歡的款式；「2000萬超級紅包」總中獎率近7成。

年度生肖限定「金虎獎」每張售價500元，頭獎300萬元共有12個；「萬事大吉」、「超級777」與「金鼓開運」同日上市，提供民眾更多刮獎選擇；今年首波上市的5款新品共有688個100萬元（含）以上獎項，創歷年刮刮樂單次發行100萬元（含）以上獎項個數新高，總獎項超過1695萬個，總獎金逾139億元

年度生肖主題刮刮樂「金虎獎」每張售價500元，中獎率100％、張張都有獎的特色最常在除夕圍爐用來當作加碼紅包或是走春拜年的隨手禮，闔家團圓一起刮一起樂。今年「金虎獎」的獎金與獎項再創新高，共有12個頭獎300萬元、總獎項高達650萬個，總獎金逾22億元，皆為歷年面額500元中獎率100％生肖主題刮刮樂最多的一次。

幸運數字「7」主題遊戲「超級777」與新年求好籤的趣味主題「萬事大吉」，每張售價皆為200元，頭獎200萬元各有6個，每張售價100元的「金鼓開運」象徵新年擊鼓開運，共有5個頭獎30萬元。今日上市的5款新品共有688個100萬元（含）以上獎項，總獎金逾139億元，創下歷年刮刮樂單次發行100萬元（含）以上獎項個數及總獎金的新紀錄，要讓民眾在2022年開始刮出好運迎新年。