解放軍空降兵演練特種滲透作戰

中方軍事擴張，尤其是海軍艦隊壯大，廣獲全球關注。然而，這些軍艦雖令人印象深刻，但北京卻未必會靠它們來攻台。

據《商業內幕》（Business Insider）網3日報導，就在中方海軍最新型的075型兩棲攻擊艦海試幾星期後，去年12月時，兩支解放軍航母戰鬥群首度同時出海。一切顯然進展迅速，對中方來說，這雖是重大的里程碑，但就台海來說，它們不過是轉移注意力的龐然大物。

的確，解放軍若要攻台，並不需要大型先進戰艦。只要瞧瞧地圖，看到兩岸距離不到100 英里（約160公里），就很容易明白了。試想，要是美國想要攻擊古巴，會需要第3，第5和第7艦隊嗎？不會吧！美國陸軍和空軍出馬，很可能就綽綽有餘了，根本不需要海軍支援。

同樣的，對台灣來說，也是如此。在第一階段攻擊中，解放軍會以彈雨洗台，摧毀防空系統、轟炸跑道，並炸毀關鍵通信節點。接著在無人偵察機和神風式彈藥的關鍵協助下，數以百計中方空軍轟炸機和攻擊機將長驅直入。

而這些打擊的主要目標，除了剷除台灣為數不多的海空軍外，還在於以龐大的火力，清掃台灣上空的空中走廊，為解放軍以直升機和降落傘運兵鋪路。北京一直在大幅提升陸海空軍航空部隊，經常進行跳傘演訓。而相關演訓顯示，他們從事的是夜間，海岸甚至水上等更富挑戰性的跳傘訓練。

中方消息人士證實，解放軍約有450架運輸機，準備運送這些部隊。此外，最先進的運-20運輸機也準備為傘兵提供服務。解放軍很清楚，這些部隊需要額外的火力和機動性，因此研製了專用的輕型坦克，吉普車和反坦克武器。

解放軍傘兵在執行任務時，將獲得運輸與攻擊直升機龐大機隊的關鍵協助。中方一直在同時部署兩款運輸直升機，還有兩款攻擊直升機，證明了它們在不斷進化的解放軍，尤其在對台任務中，將扮演要角。

一位俄羅斯解放軍專家2021年12月發表了一篇名為「旋翼帝國（The Celestial Rotary-wing Empire.）」的分析文章，估計中方有1,500架直升機。

分析指出，解放軍在攻台的第一波攻擊行動中，可望部署5萬名傘兵和直升機部隊，並在最初24小時裡，部署遠超過10萬大軍。而值得一提的是，中方戰略家敏銳地意識到，第一波攻擊會死傷慘重，但他們認為，這是致勝的必要代價。