「喜劇天王」周星馳因擁有獨特幽默感，曾拍攝過多部經典喜劇，作品幾乎是票房、品質雙保證，也因此捧紅了不少大牌藝人，過去總是有一堆演員搶著演他的電影，如今形勢卻與以往不同，甚至不少一線明星都開始拒接周星馳的電影，令外界感到不解，對此，黃渤也曾給出解答。

《西遊·降魔篇》當時上映立刻席捲兩岸三地，締造出亮眼票房佳績，黃渤的人氣也因此更上一層樓，然而最開始周星馳一眼相中黃渤，黃渤卻接連拒絕3次，他認為周星馳飾演的「至尊寶」已經是經典，令人難以超越，他去演孫悟空還有班門弄斧的感覺，壓力大之餘還可能招來負評。

周星馳為此和黃渤見面，親自消除疑慮，黃渤才終於答應演出，而黃渤在現場的表現也令周星馳驚豔，他從水濂洞出來的動作就想了50個版本，不僅作為影帝的黃渤害怕演出周星馳電影的壓力，在《西遊·伏妖篇》飾演孫悟空的林更新也在受訪時表示：「不願意再接周星馳導演的戲。」

林更新曾崩潰表示演周星馳電影的過程太丟臉。(圖/翻攝自微博)

林更新坦言，周星馳對電影的要求嚴格，每個細節都追求極致完美，造成演員們都承受巨大壓力，也因此出現重重挫敗感，他指出過去曾有一場吻戲前後共拍了20多次，到最後他的口水都乾了才終於讓周星馳滿意，讓林更新忍不住哀嘆，「實在太丟臉了」。