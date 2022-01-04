網紅「木子小姐」驚傳輕生，她的父親3日透過「木子小姐」的IG發文，說女兒已離世，「祝福她在天堂可以當一個快樂的小天使」。結果今大逆轉！台灣大學表示，整起事件中「無人死亡」，經聯繫，該名學生並未身亡，學校一直以來都有輔導、關懷該名同學。

曾在Dcard發表「我台大休學跑去拍A片」一文，因此竄紅的「木子小姐」，3日一度由父親發布她輕生的消息，引來網友哀悼不捨。但消息傳開後，隨即有不少人懷疑其真實性；台大校方今回覆《中時新聞網》詢問，駁斥該生已身亡的消息，指並非事實，「她持續接受輔導關懷中」。

「木子小姐」曾透露，高二時發現自己罹患憂鬱症，後來雖考上第一志願台大，但她並不喜歡念書，也沒有其他專長或興趣，對人生失去熱忱。更自爆國中時曾被班上同學霸凌，甚至一出生就遭母親高壓管理、精神虐待。

3日上午她離世的消息被爸爸PO文揭露，「我是牧宸的爸爸，身為她的父親，不能阻止女兒的死亡，一定會是我一生的遺憾，祝福她在天堂可以當一個快樂的小天使」。

但部分網友再上Dcard留言，質疑這篇文章的真實性，有人認為爸爸為了讓她回到正軌，「忍痛」PO文，企圖淡化女兒的社群形象，早日恢復正常生活，「天下父母心，爸爸真的用心良苦」。

台大回覆：「經聯繫，有關於同學輕生身亡一事並非事實。學校一直都有輔導關懷該名同學。」

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