2021年國內汽車市場比前年下滑1.3%，三陽工業(2206)旗下南陽代理的韓系品牌HYUNDAI汽車全年銷售成長8.3%，居所有國產品牌之冠，總台數13431台寫下品牌七年來新高紀錄。今年持續積極導入新車，力拚銷售再成長15%。

2021年台灣車市受疫情及晶片短缺影響，全年新車市場44萬9854台，較2020全年45萬7453台衰退1.7%。

2021年國內汽車銷售統計出爐，多數品牌都受到新冠疫情衝擊及供應鏈短缺影響呈現下滑，僅少數品牌銷售逆勢成長，當中HYUNDAI汽車全年銷售成長8.3%，居所有國產品牌之冠，總台數13431台寫下品牌七年來新高紀錄。成功吸引年輕客層的HYUNDAI VENUE是成長關鍵，成功補足了品牌小型SUV市場需求，帶動全年銷售氣勢；加上新導入KONA N Line、KONA Electric及正七人座Santa Fe柴油、Turbo Hybrid，以及去年底新發表The All-New Tucson L，主打前衛休旅，未上市預購接單即突破千台，12月累積訂單數破2000張的佳績，後勢可期。

在銷售服務通路方面，HYUNDAI汽車南陽實業近兩年斥資10億元，購地自建已成立7間全新GDSI據點將陸續開幕，完整布局HYUNDAI在台銷售服務網絡。為了擴大事業版圖，新成立的商車經銷通路已在去年11月啟動，配合短期計畫導入多款大型商重車，提供商用市場新的專業銷售與服務。

展望2022年，HYUNDAI汽車南陽實業確定引進國內新車，包含純電休旅IONIQ 5、七人座總裁商旅All New STARIA以及MIGHTY新5噸級，有信心延續2020、2021年的銷售成長氣勢，目標挑戰15%成長率。