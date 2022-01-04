搶先在CES 2022開展前，品牌廠宏碁（2353）率先發布旗下Chromebook新品，聚焦家庭、學生及混合辦公族群等多元需求，端出13.5～15.6吋的三款Chromebook，訴求安全、便利、親民價格，且一機就能滿足工作、娛樂及視訊需求。

搭載聯發核8核MediaTek Kompanio 1380處理器的Acer Chromebook Spin 513（CP513-2H），配置13.5吋VertiView顯示器，具備2256x1504的解析度、7.7mm窄邊框，採3：2的長寬比讓螢幕多出18％顯示空間，除具四種使用模式的可翻轉設計，電池續航力最高可達10小時，耐用等級並達軍規MIL-STD 810H標準。

另15.6吋的出Acer Chromebook 315（CB315-4H/T），採FHD IPS防眩光螢幕，搭載最新Intel處理器及Wi-Fi 6無線網卡，且具最高10小時的電池續航力，大尺寸鍵盤設計並可容納獨立數字鍵。此外，獨特配置的海廢回收塑膠製成的OceanGlass環保觸控板，具玻璃般觸感，不僅觸控反饋靈敏，亦為減少海洋塑料畫一份心力。

專為學生及有學齡子女的家庭設計的Acer Chromebook 314，同樣配備OceanGlass環保觸控板，14吋FHD IPS觸控螢幕主打防眩光塗層，即便在光源較亮的環境亦可使用。該機亦採MIL-STD 810H軍規標準，更顯堅固耐用。電池續航力亦可達10小時，加醒採用Intel Wi-Fi 6 （802.11ax），連線速度比Wi-Fi 5快了三倍。