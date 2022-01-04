顏寬恒強調，這場選舉是代表第二選區選民跟外來的、中央的、高層的一場選戰。 （陳淑娥攝）

競選看板沒國民黨黨徽 顏寬恒：這是一場中二選民的勝利

國民黨台中市第二選區立委補選候選人顏寬恒4日馬不停蹄赴沙鹿市場拜票，無黨籍立委高金素梅也幫忙掃街輔選。媒體詢問競選看板不見國民黨黨徽，顏寬恒表示，沒有特殊考量，因這場選舉肩負的是海線30萬選民負託，是代表第二選區選民跟外來的、中央的、高層的一場選戰。

有媒體詢問競選看板不見國民黨黨徽，顏寬恒表示，沒有什麼考量，他一開始選舉主軸就是台中市第二選區，肩負的是海線30萬選民的負託，這場選舉無關他個人勝敗，這場選舉能夠勝利，光榮的勝選是第二選區的選民，這場選舉他是代表第二選區選民跟外來的、中央的、高層的一場選戰。

媒體再問對手林靜儀同樣在臉書推出衝刺影片，這可以抓緊年輕人跟中間選票嗎？顏寬恒指出，他是把這兩三個月來心路歷程，目前遭遇及現狀在影片中呈現，「這是一場不對等的選戰」，這是一場集合國家資源、公權力所有種種，不是個人能夠擁有、掌控的力量，集結一起在轟炸台中市第二選區。

顏寬恒說，他在11月7日一開始參選就說了，一定萬箭穿心，所以選到現在，選前最後幾天，一定堅持走對的路，走到最後，迎向最後的勝利，也是台中市第二選區選民的勝利。

高金素梅則在沙鹿市場另一頭掃街，沿途用閩南語和攤商與民眾問候拜票，有支持者和粉絲認出她，跑上前要合影，高金素梅親切問候攤商生意，向大家說加油、辛苦了，她也不斷喊著「我是阿梅，請支持顏寛恒」。

高金素梅指出，公投或補選，都用國家力量投入，顏寛恒投入補選後，新聞幾乎24小時鋪天蓋地對顏清標與顏寛恒討論，任何人都會覺得內心不舒服，因為媒體是公器，應該報導政策，全世界甚至現在嚴重疫情問題，但現在看到媒體和名嘴全部針對顏家的事討論，浪費非常多國家資源。