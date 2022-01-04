無黨籍桃園市議員牛煦庭。（圖／本報系影音截圖）

總統蔡英文論文門爭議持續延燒。擁有英國倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士學歷的無黨籍桃園市議員牛煦庭，堪稱「小英學弟」，他昨針對論文門問題指，自己傾向認為蔡的學位是真的，但後面種種露出來的疑雲，讓他越看越覺得「怪怪的」，因為「她越想藏的地方才是真正的問題」。牛煦庭認為，蔡真正想隱藏的恐是，她到底有無按照正常程序返國取得任教資格。

牛煦庭3日在《中天新聞》政論節目〈盧秀芳中天辣晚報〉表示，他在2019年時就寫過文章評論「論文門」，他個人是比較傾向，蔡英文的學位應該是沒問題的，他的判斷有兩個依據：第一，所有欲參選者，中選會都會針對外國學歷再次確認，其過程相當嚴謹，這條法規剛上路時，蔡在競選新北市市長，故她已通過驗證；第二，應找一個與蔡同期、修相似學位者出面背書，而前駐世界貿易組織（WTO）大使賴幸媛已幫蔡證明過了。

牛煦庭指出，經過上述兩大依據，他個人目前為止仍傾向蔡英文學位沒有問題，他也相信自己的母校，但問題是，後面種種露出來的疑雲，反而讓他越看越覺得好像「怪怪的」，「因為她越想藏的地方才是真正的問題」。

對此，牛煦庭認為，蔡英文目前的戰術恐怕是，故意讓外界去吵論文與學位的真假，讓大家掉在泥淖裡無法突破，因為論文門目前已成為一種「陰謀論」，雙方參閱各自的資料都言之有理、無法將對方一槍斃命；而蔡真正想要隱藏的，他認為反而是蔡「到底有沒有按照正常程序返國取得任教資格」，他現在看認為問題多的反而在這點，畢竟「先上車後補票」以博士頭銜擔任教職、發表文章的可能性並不是沒有，對蔡威望有殺傷力的反而在這點上。

此外，政治評論員洛杉基3日也撰文《急尋蔡博士留英同學》質疑：「蔡博士當年留英的同學，為何至今尚未有人願意站出來為蔡博士的學位真假作人證？」認為蔡英文在校時，不太可能一人獨來獨往4、5年，畢業後還不跟任何人聯繫，實在是說不過去，也十分不合常理。這篇文章引發不少網友共鳴。