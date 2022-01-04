大陸央視新聞報導，北京2022年冬奧會開幕4日進入倒計時1個月。4日零時，從日本東京成田機場起飛的JL8681次航班在首都機場落地。這架僅載有兩名涉奧人員的航班，成為抵離工作進入小閉環管理後抵達北京的首架涉奧航班。北京冬奧會的抵離工作進入小閉環管理階段，首都機場也正式開始按照賽時標準，保障涉奧人員進出北京。

涉奧人員在飛機落地後直至離開機場的所有流程都將在T3D航站樓完成。流程包括：填報健康申明、無接觸測溫、核酸樣本採集、辦理邊檢入境手續、手提行李申報查驗、冬奧證件啟動、認領並提取托運行李。

據了解，抵離工作小閉環管理的時間，是從1月4日到1月20日，從1月21日開始將進入官方抵離時間。

首都機場是境外涉奧人員進出北京冬奧會三大賽區的唯一通道，機場運行團隊指揮部則是指揮、調度涉奧人員進出北京的「大腦」。為了保障運動員、教練員、裁判員、技術官員以及來自世界各地的持權轉播商和媒體等涉奧人員安全快速進入北京，冬奧組委抵離中心以及機場運行團隊制定了周密的方案。

從1月4日開始，各相關保障單位已經按照賽時保障要求投入運行，其中包括海關、邊檢等聯檢單位，包括航空公司、地面代理、機場等駐場單位，還有冬奧組委的物流、交通、註冊等業務領域。

機場運行團隊場館運行中心經理王豔玲表示，隨著今日首架涉奧航班落地，首都機場的保障工作正式拉開了帷幕。旅客進入T3D航站樓之後，會首先經過健康聲明環節，驗核海關健康聲明二維碼之後，會經過無接觸測溫通道進入到我們的核酸樣本採集區域，涉奧人員無須等待核酸檢測的結果，可以直接進行邊檢手續的辦理。

特別是從今日零時開始，涉奧人員可以持註冊卡來辦理相關入境手續。涉奧人員攜帶比較大型的行李，比如雪車、雪橇這些體育器材，在這可以交給物流團隊，直接運往場館和打蠟房。旅客僅需攜帶他的隨身行李登上班車到達駐地。