面試可以了解求職者的臨場反應，以及評估工作能力，一名女網友表示，面試時老闆問「你是有責任感的人嗎」，她點頭回應，但後來老闆才告知加班是責任制的，她才驚覺被問是否有責任感，其實是老闆的套路，怒喊「有責任感也不要輕易被慣老闆利用」。

一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，她12月30日到一間公司面試，老闆一開始就馬上詢問，「你覺得你是個有責任感的人嗎」，她聞言立刻點頭回應，表示「對工作有責任感是應該的」。

她說，最後她問未來是否需要加班，老闆竟冷冷回一句「是責任制喔」，她才驚覺剛剛被問「是否有責任感」其實是老闆的套路，憤怒表示，「我再怎麼有責任感，也不輕易讓你們這些慣老闆利用」。

貼文一出讓不少網友傻眼，「上班打卡制，下班責任制」、「責任制，等於需要免費加班的奴隸」、「拿多少錢負多少責任吧」、「這套路深阿」、「責任感是與薪水連動的」、「鈔票的厚度決定我責任的強度」。

也有網友留言提醒，「這種責任制公司盡量離它遠一點」、「責任制不是公司說的算，是需要申請認證的」、「勞基法有規定責任制適用的職務，而且還是會給加班費，千萬別被唬弄」。