天后張惠妹4月重返台北小巨蛋開唱，12場總計13萬張門票開賣即秒殺，為了防止黃牛祭出實名制，未料許多歌迷沒搞清楚規則，出現填錯名字、誤填身分證字號，甚至同筆訂單都填同一人姓名等狀況，讓這些人希望能有轉圜餘地，未料規則大轉彎，如今即便填錯也能入場，引發不少照規矩走的粉絲砲轟，雖然阿妹經紀人陳鎮川道歉，仍難平息眾怒。

經紀人陳鎮川表示這次實名制加上五天前取票政策，原意是要杜絕黃牛，讓真正歌迷實名登記能夠順利買到票，事實證明黃牛在票房秒殺後不若以往猖獗，但場次增加造成觀眾人數暴增，卻是始料未及，購票後有非常多歌迷表示為了搶票植入許多錯誤訊息，包括輸入身分證字號、姓名誤植、錯字等問題，對此，他強調「這種慌亂之下的錯誤我個人完全可以理解」。

陳鎮川為放寬實名制規則造成粉絲不滿道歉。（圖／陳鎮川臉書）

由於近日客服收到諸多反應，他認為既不是黃牛購票，為了體恤給歌迷搶票的辛苦，因此放鬆實名制的規則，未料造成遵守實名規定的購票歌迷不滿，對此，他對行政策略決議粗糙致上歉意，對於已經選擇退票的近八百位歌迷，他強調十天內，客服人員會致電確認實名制資訊更正，並會再次詢問是否退票，當然也有選擇保留票券的權益，接著強調十幾萬人的實名購票制度，沒有做到盡善盡美，造成所有人困擾，再次致上十二萬分歉意。

對此，多數粉絲仍不買帳，留言砲轟：「購票打錯名字為了遵守實名制規則沒去繳費，之後清票卻沒買到的粉絲，誰來幫這群人維護權益跟損失」、「我就問為什麼要道歉，自己名字都會打錯到底是有什麼障礙，會吵的有糖吃」、「真的沒必要為這些人放行，沒看購票規則就亂買的不是真粉，填錯會吵的也都不是真粉」。