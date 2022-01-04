市議員何文海為附近交通請命，建議市府應妥善超前部署規畫，避免陷入交通黑暗期。（陳世宗攝）

嶺東地區周遭近年來至少有5個新建案，目前正陸續完工交屋。市議員何文海4日指出，加上精密科學園區崛起預計會有將近3000戶家庭成員跟通勤族入住；春安產業園區的都市變更計畫也在如火如荼的展開中，將帶來龐大的人流及車流交通局應妥善超前部署。市府交通局強調，通盤考量進出道路配置及容量，避免影響周邊既有聚落交通通行狀況。

何文海說，嶺東地區地處南屯副都心、嶺東商圈、永春商圈，以及科學園區和嶺東校區的交會處，原先在平日就有非常大的交通流量，若未來加上這些新興的建案以及都更計畫，原本的交通道路情形有辦法負荷嗎？嶺東地區道路現況已經陷入癱瘓，未來交通擁擠問題勢必造成當地居住環境重大衝擊。

何文海指出，春安產業園區未來規畫完畢並實行後，勢必帶來龐大的車流量，但目前對外主要道路只有永春南路、嶺東路跟忠勇路，當地大批居民不斷陳情，希望在交通方面有更妥善規畫跟討論，最好的方法就是在春安產業園區一帶增設外環道，以疏散交通流量，避免未來造成交通壅塞以及車流回堵的問題。

何文海議員4日強烈要求市府應提出完善的交通規畫，在春安產業園區實際進行都更前，就先完整交通道路系統，以彌補原先交通疏散量能的不足，和防止未來開發後發生交通打結的疑慮。

交通局說，該案正由都發局辦理擬定春安產業園區細部計畫作業，並於去年11月23日召開都計專案小組第1次審查會議，會中邀請民眾提供建議，聆聽地方的建議與需求，傾聽民意。

交通局強調，將針對基地交通動線規畫、停車空間配套提出建議，考量大型車輛進出需要，建議路寬應至少設置雙向4車道，以符合未來產業園區出入順暢，並減輕周邊永春南路交通壅塞情；後續將持續追蹤該案進度，通盤考量春安產業園區進出道路配置及容量，避免影響周邊既有聚落交通通行狀況。