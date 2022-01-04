大陸貴州省畢節市政府新聞辦消息，2022年1月3日19時許，位於畢節市金海湖新區歸化街道的畢節市第一人民醫院分院培訓基地專案在建工地，發生山體滑坡（山崩），造成施工人員被困。截至4日7時30分，經全力搜救，已救出8人（其中3人已送往醫院救治、生命體徵平穩，5人已無生命體徵），初步核實仍有9人失聯。目前，救援工作正緊急進行。

大陸界面新聞報導，1月4日上午，畢節市應急管理局工作人員稱，現場正在緊急救援，救援本身難度不大，但由於坍下來的土方較多，為了防止發生次生災害，救援進展會慢一些。

上述工作人員表示，近日畢節天氣狀況良好，並非雨雪天氣，山體滑坡的具體原因還不確定，要等事故調查後才能下結論，「畢節生態本身就很脆弱，經常發生地質不穩定的情況。」據新華社報導，山體滑坡時，施工現場正在進行在建專案護坡施工。

界面新聞報導，畢節市第一人民醫院指出，傷者正在該院接受救治。負責本次救援總後勤的歸化街道辦黃主任說，他去看望過3名倖存的傷者，目前身體狀況良好，相關部門已經聯繫上了被困人員的家屬，目前已經安排家屬們住進旅店。

據悉，事故發生後，貴州省、市立即啟動應急回應，成立應急指揮部。目前，現場已調集應急、消防、住建、自然資源、衛健、公安等部門共720餘人，分別成立應急救援、醫療保障、善後處置等8個工作組，調派挖掘機16台、破拆器10台、救護車16輛和吊車、無人機、生命探測儀、搜救犬等救援設備，全力開展救援處置工作。

據畢節市第一人民醫院官網介紹，為推進畢節試驗區衛生事業發展，按照畢節市醫療衛生規畫，醫院在畢節市金海湖區新建一所占地面積540餘畝，規畫總床位1760張，預計總投資15億元人民幣的金海湖分院，將於2021年6月投入使用。