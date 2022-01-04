高雄市去年12月26日晚間發生酒駕寶馬男衝撞一家四口，造成1死3傷天倫慘劇！市警局祭出連續8天取締酒駕勤務專案，防制酒駕，取締成果出爐，意外揭出高雄人喝醉上路的驚人數據，8天下來高雄市警方共查獲535件酒駕案件，其中舉發223件、移送312件。

高雄市政府警察局為遏止酒駕歪風、提升取締酒後駕車強度，規畫去年12月27日起至2022年1月3日止，連續8天執行高強度「酒駕大執法」專案，警局長黃明昭曾在首日勤務中不僅親自勤教，在現場拿指揮棒向基層示範值勤要領，並加碼宣示「酒駕勤務沒完沒了，直到酒駕數據下降為止」。

高雄市警方連續8天的酒駕大執法，雖成果豐碩，卻也間接證實酒駕抓不完，成果揭露高雄人喝酒上路的驚人數據，共查獲535件酒駕案件，其中舉發223件、移送312件。

雖8天酒駕大執法勤務結束，但緊接著而來的是一直到2月28日的交通大執法，讓基層警累癱。

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