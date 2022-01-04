香港《立場新聞》與《眾新聞》相繼宣布停運後，引發各界對香港新聞自由受損的討論。香港特首林鄭月娥4日在上午表示，兩間網媒結束營運，是媒體自行決定，不可以與香港新聞自由直接掛勾。她更直言，西方國家也有國安法，甚至比《香港國安法》更嚴苛，反駁《香港國安法》損害新聞自由。

香港01報導，林鄭月娥指出，兩間網媒結束營運，是媒體自行決定，不可以與香港新聞自由直接掛勾，強調港府並無打壓新聞自由，是「依法辦事、彰顯法治」。

林鄭月娥更反駁有關香港新聞自由受損的指控，並指假若《香港國安法》實施損害新聞自由，那麼西方國家也不會有任何新聞自由，「你指出看看，哪一個西方國家沒有國安法？」她稱今早看到報導稱，這次網媒停運顯示香港新聞自由滅絕，「我不能接受這種指控。」

她強調，沒有任何事比香港法治重要，記者和傳媒機構須尊重及遵守法律，若他們恐懼自己未能遵守法律，應「盡快作出決定（make up their mind）」。

林鄭指出，她在上任特首初期與記者協會會面，收到相關建議後，已開放政府記者會活動予網媒，以表互相尊重，至今日仍然開放，歡迎有新媒體出現。她強調只要不是進行違法行為，傳媒可繼續在港採訪。從《香港國安法》實施後，香港當地媒體增加5.4％，海外媒體增加9.5％。

被問到會否與香港記協再會面，林鄭直指沒有計畫，並提到上任特首時曾與記者會面，「我上任時，我盡可能開放，與不同政治光譜人士溝通，當時無人預料到香港正面對多個嚴重挑戰，有很多人鼓吹港獨，勾結外國勢力，削弱國家及特區政府權力。」

記協主席陳朗昇回應指，記協從來不是一個政治組織，關心的議題只有兩個：新聞自由、記者權利。「至於特首如何去解讀和記協會面、如何看新聞界的情況，我只有六個字回應：人在做，天在看。」