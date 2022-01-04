立法委員林昶佐（前）與民進黨副祕書長林飛帆（後）4日在北市以單車掃街，沿途向路過民眾揮手致意。(郭吉銓攝)

台北市第5選區（中正、萬華）無黨籍立委林昶佐罷免案周日投票，228遺族尊師重道聯盟4日舉行罷昶記者會，揭發霸凌228的林昶佐真面目，包括高舉轉型正義大旗，卻在任董事期間翹班，理由竟是人在國外、有獲基金會准許，重轟林將228當提款機，要光環不擔責任，為自身官途打足算盤。

罷免案進入白熱化，228遺族也不忍了，聯盟發言人廖繼斌今邀集228事件受難遺族徐征長女徐光，以及市議員鍾小平、罷昶總部「清林散昶」領銜人周世雄、明光法師和前台北市議員童仲彥與會，齊轟林昶佐罄竹難書，應被罷免下台。

「沒看過政治人物這麼沒品味！」廖繼斌批評，林昶佐於2007年至2009年任基金會董事，但15次的董事會議卻僅來1次，對外聲稱人在國外且經基金會同意，他感嘆林將轉型正義講得嘎嘎響，實則將228當提款機，只要光環不要責任，對不起228家屬，令人悲憤。

廖提出3點呼籲，一是24小時內，林昶佐應說出誰同意他不來董事會，二是點名行政院長蘇貞昌，說明為何林囂張不出席會議，但蘇仍幫其站台，三是要基金會現任2名負責人應譴責林，及說明基金會執行長楊振隆「殺老師」事件，若不回應就會展開靜坐活動。

鍾小平指出，林昶佐背叛228遺囑、稱有精神疾病不當兵，既不負責任也愧對國家，對罷免方提出的5大理由默不作聲，還酸近期看到林的次數，比過去6年來多很多，選舉前才出現，平時卻對選區不作為又搞意識形態，還數度傷害萬華，蔡英文總統卻為爛立委背書。

他表示，民眾黨在中正、萬華有15％選票，認為國民黨應團結、民眾黨應覺醒，藍白合作建立非綠平台，才有機會罷掉林昶佐，給不負責任的政客教訓。

童仲彥則爆，林昶佐近期在選區內掛滿看板、帆布，加上林的房產幾乎都在大安、文山區，林妻去年2月卻能花4400萬在中正區買房，費用是從何來？是否因為被名嘴點名不住選區，才趁機購入房產，呼籲民進黨高層，如何檢視台中第二選區候選人顏寬恒，就該如何檢視林昶佐。

周世雄則說，5月份疫情爆發，他眼看萬華慘淪空城，林昶佐卻毫無作為，不願意為地方平反汙名，還阻擋3＋11會議記錄公開，如今民進黨狹府院黨資源下來幫忙，簡直大軍壓境，他認水可載舟、亦可覆舟，人民應團結起來展現力量、撼動乾坤，一舉罷免林昶佐。