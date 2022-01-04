來自馬來西亞的正妹網紅「Hannah 娜娜」，先前因幾張戴著口罩露出電眼及傲人上圍的美照走紅，之後她索性脫下口罩露出真面目，證明不是「照騙」，而是五官精緻的性感美女。最近她透露自己疑似去打了加強針，更附上哭哭的表情，寫下：「又要經歷不舒服的感覺」，引來粉絲安慰狂留一排愛心符號。

先前網上瘋傳一張美女戴著口罩站在路邊的照片，圖中她穿著肉色細肩帶小可愛、黑色短褲，中空露出小蠻腰和若隱若現的事業線，臉上則戴著紅色口罩，一雙大眼與柳眉、白皮膚、長髮自然垂落在一邊，相當吸睛，後來才有網友找出她的IG，發現她是在IG上擁有超過30多萬粉絲的大馬網紅「Hannah 娜娜」。

「Hannah 娜娜」走紅後，照片尺度變越來越性感，近期她更曬出自己穿比基尼美照，僅遮住三點，肋骨曲線相當明顯，南北半球更因上半身的內衣太小件，幾乎都要溢出走光，後來她又分享自己穿火紅色泳裝辣照，胸口僅用兩個金屬環支撐，她撒嬌寫下：「醫生說我低血糖，需要幾句甜甜的話」，引來粉絲回應：「天使下凡，美極了」、「超美、超漂亮、超辣性感」、「口罩遮住依然美，怎麼有這麼正的仙子」、「醫生說我低血壓，現在看到照片，已經康復」。

愛跟粉絲互動的「Hannah 娜娜」，先前也不諱言會進廠維修做醫美，先前她透露：「做了線雕臉部/填充蘋果肌，單邊臉部用2條線，蘋果肌注射了玻尿酸2c」，並分享已經習慣讓固定的醫師服務，「讓我越變越美越變越年輕，現在臉只給他做」，她不時也會曬出「爸爸視角」的照片，直言：「世上還是爸爸的女兒最好當，可以偷懶，可以任性，可以被包容無數次」。