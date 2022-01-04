日前北部防疫旅館爆發群聚感染，高雄市長陳其邁4日宣布高市防疫加嚴措施，醫院及診所擴大採檢，防疫旅館、機場、港口等人員需盡速施打第3劑，自主健康管理者同住家人須配合快篩，全力防杜新冠肺炎變異株病毒社區化。

陳其邁強調，市府昨3日晚間召開專家會議，決議數項防疫加嚴措施。

醫院整備部分，下週專責病房數再增加237間，另盤點目前負壓隔離病房有111間。23家指定醫院要求一律戶外採檢，同時醫院和診所擴大採檢，以監控社區狀況。

機場、港口、防疫旅館部分，只要符合施打時間規定，第一線工作人員盡速追加施打第3劑。若防疫旅館人員打第2劑未滿14天，中央要求1週採檢1次，但市府要求3天採檢1次，因為Omicron變異株潛伏期較短，7天恐來不及攔阻。防疫旅館相關防疫規定，與旅館相關的清消、洗衣被及維護等人員，也一體適用，未按照市府規定採檢將依法開罰。

針對進行居家自主健康管理者，市府將給予同住家人快篩試劑，要求一併快篩檢測。陳其邁認為，Omicron變異株流感化、社區化將愈來愈明顯，但台灣疫苗覆蓋率還不是很高，仍有社區感染風險，須嚴加防範。