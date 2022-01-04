桃園昨(3)日一名於桃園機場工作的女清潔員確診，足跡曾在中壢忠貞市場擺攤，基於防疫，忠貞市場將休市3天。農委會表示，傳統市場管理上歸屬經濟部，若有防疫需要也可提供協助，例如鼓勵接種。

台北農產運銷公司及環南市場在去年5、6月爆發群聚傳染，指揮中心與農委會制定「批發市場防疫管理措施建議指引」 協助批發市場防疫。本次桃園中壢的忠貞市場因確診者曾於市場擺攤，外界好奇是否也會有相關防疫指引，超前部署。

農委會副主委陳駿季表示，當時有指引出來是因為疫苗缺貨，所以必須透過測量體溫、PCR檢測等管制作為避免疫情擴散，讓批發市場交易不會中斷，所以外部環境上有所不同。

陳駿季說，雖然傳統市場攤商歸經濟部管理，但政府是一體的，如果針對傳統市場有相關接種政策，農委會也會協助鼓勵業者接種。

陳駿季坦言，農委會協助處理的是一般批發市場，如北農等的承銷人等，現在承銷人基本上都已經打了兩劑疫苗，也會隨時和衛福部了解接種第三劑的時間，施打間隔一定配合衛福部的時間表，現在來看，快的話6月多可以打，但因為接種沒有強制性，會持續和北農管理團隊提醒，現在疫苗沒有缺貨問題，如果可接種第三劑時間到了就會鼓勵接種。