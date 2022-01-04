根據美國衛服部公布的最新數據，目前美國因感染新冠狀病毒而住院治療的患者超過10.3萬人，為將近4個月以來，該國染疫住院總人數首次達到6位數。

大約在一年前，即2021年1月14日，美國染疫住院人數超過14.2萬人，創下新高記錄，而上一次住院人數突破10萬人發生在去年9月11日。

到了去年11月初，美國的染疫住院總人數下降到約4.5萬人，但此後便持續增加，並在過去這一周暴增。上周一美國衛服部通報的染疫住院人數為7.1萬人。

美國各州通報的染疫住院兒童人數亦大幅增加。伊利諾州州長JB Pritzker周一表示，該州染疫住院兒童人數自去年12月初以來幾乎增加了兩倍。紐澤西州衛生局長Judy Persichilli表示，該州的兒科住院總人數在7天內幾乎增加了一倍。

美國疾病管制與預防中心（CDC）和衛服部上周公布的數據顯示，全國兒科住院人數已經創下新高。

由於Omicron變種病毒導致新冠感染病例頻創新高，美國數千所學校已經延後原定於本周的假後返校計畫，或恢復遠端學習。

伊利諾伊州芝加哥市長Lori Lightfoot周一表示，其政府現在正努力應付新一波疫情，雖然她的目標是永遠不必再重啟封鎖，但「我不會排除這個可能性」。

芝加哥周一起開始要求大多數人在進入餐廳、酒吧、健身房等室內場所時出具新冠疫苗接種證明。

過去一周，美國平均每日新增確診數已經超過40萬人。白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）周日曾表示，在Omicron變種病毒肆虐下，美國感染人數增加的速度前所未見，且現在斷言Omicron不會導致重症仍為時過早。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至美東時間1月3日晚間，美國單日確診數新增104.2萬例。這表示，該國7天平均單日新增確診數可能逼近45萬例。