隨著1月內銷盤價走跌，以及面對進口鋼品低價競爭，中鋼(2002)公布調降1月LEEWAY(次級品)盤價，主力產品熱軋LEEWAY基價每噸降2000元，目前在年前鋼市盤整，等待農曆年後買氣加溫，帶動鋼價止跌回升。

中鋼先前開出今年1月份及第一季內銷鋼品盤價，受疫情影響、產業供應鏈不順，開平低盤，1月份及第一季全產品基價持平至調降900元，平均降幅為2.15%。

中鋼繼去年12月單月內銷盤價，反轉開低，平均降幅1.65%，為自去年7月以來，近一年半首度降價，今年1月內銷盤價開低，為連續第二個月跌價。至於季盤產品則是反轉開低，為去年第四季以來，近六季首度降價。

中鋼看後市仍樂觀，指當前鋼市已合理修正築底盤整，農曆春節過後剛性需求可望釋出，帶動補貨潮，迎來鋼價反彈契機，重返鋼市暢旺榮景。

中鋼去年第四季鋼價在高檔，去年第四季營運可望維持高檔，展望今年，因第一季鋼價下滑，業績預計比上季下滑，但中鋼公司看好農曆年後買氣增溫，並預計高鋼價時代來臨，對今年產業景氣看法仍正向。

受到第一季鋼市盤整，鋼廠第一季業績多較上季下滑，中鋼股價承壓，中鴻(2014)等股近來股價表現相對台股弱勢。