中央健保署今宣佈，經藥物共擬會議決定擴大給付多項藥品，包括社區性肺炎、活動性乾癬性關節炎、僵直性脊椎炎、血友病、帕金森氏症、癲癇都入列，初估5年內平均幫民眾剩下2億元支出，1至5年內將有3000人至2萬人受惠。

我國首個自行研發上市、用於社區性肺炎的含nemonoxacin成分藥品膠囊劑型已在2018年納入健保給付，但因急重症型患者不易口服，此次藥物共擬會議特別將注射劑型納入給付。健保署醫審及藥材組科長連恆榮表示，這款藥品在肺炎初期治療時，可快速增高體內藥物血中濃度，有助於每年約300至7000名患者的感染得到控制，1到5年內幫助民眾省下280萬至7300萬元藥費。另考量此藥製造成本，健保署以藥物支付標準17-1條規定核予較佳藥價，鼓勵生技製藥產業發展。

另外，用於治療活動性乾癬性關節炎的生物製劑含ixekizumab成分藥品，目前已給付在第2線治療。據臨床試驗結果，此藥用在未曾接受生物製劑的患者同樣有效，因此藥物共擬會議同意提前給付於活動性乾癬性關節炎的第1線治療，讓患者及早治療。此外，此藥也可快速改善僵直性脊椎炎患者的症狀，療效可維持1年，因此本次會議一併擴大給付於僵直性脊椎炎，可嘉惠每年約1200至2800名病患。1到5年內可助民眾省下498至3375萬元。

至於嚴重A型血友病預防性治療之含simoctocog成分藥品的用法、用量規定，本次藥物共擬會議也決定放寬。近年已有多種長效之第8、第9凝血因子製劑納入健保給付，其療效可能因注射間距與劑型不同，使得其使用劑量與標準製劑不同，本次會議參考「台灣血栓暨止血學會」建議，可根據仿單，拉長長效製劑的用法用量，預估1至5年內可幫助民眾省下1250至943萬元，取代原有較昂貴的藥物。

隨著我國老年人口持續增加，帕金森氏症患者也逐漸增加。連恆榮表示，經藥物共擬會議討論，同意將具有高度選擇性的新藥safinamide納入給付，用於治療在levodopa穩定劑量之下出現運動功能波動現象的特異性帕金森氏症患者，預估每年超過約1000至5000人受惠，1到5年內幫助民眾省下240至710萬元。

至於需謹慎控制藥物使用的癲癇患者，由於國際治療指引都認為第代2的抗癲癇藥品對新發的局部癲癇有效，本次會議也決議新增給付對腦中突觸囊泡蛋白2A（SV2A）具高度選擇性的brivaracetam藥品注射劑型新藥，可用於16歲以上連續發作或重積狀態患者，有助於每年約700-4000人受惠，1-5年內幫助民眾省下62-308萬元。

健保署表示，本次會議通過的新藥與放寬給付藥品雖多，但因可取代現有治療，加上健保將與廠商協議風險分攤，初步估計5年內整體財務影響將可控制在2億元左右，預計最快將在今年2月1日生效。