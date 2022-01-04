高市衛生局查獲，華肝基因公司使用逾期10年的蛋黃粉製作「甘益壯」等28種錠膠狀或粉狀保健食品，銷售遍及全台，不法獲利高達7000萬元，高雄地檢署偵結後將陳姓負責人等5人依詐欺罪起訴。

華肝公司將6375.1公斤、2010年5月就到期的蛋黃粉，販售給不知情業者，或委請台南市代工廠商將「蛋黃粉」混合其他原料後製造「甘益壯」等28種錠膠狀或粉狀食品，再販售予不知情的消費者，通路遍及台北、台中、桃園、宜蘭縣等地。

檢方查出，該批過期原料由華肝公司委託雲林縣一家代工廠代工，公司內部早就知情，2019年5月遭民眾檢舉，檢調前往華肝公司搜索，當場扣得原料5435公斤及庫存品4萬5746公斤。

檢調將過期的蛋黃粉送往台灣毒物學會、中華癌症暨免疫學會、台灣過敏暨氣喘學會等單位檢驗，目前無積極證據證明過期蛋黃粉對人體有害，因此僅能依詐欺罪將陳姓負責人等5人起訴。