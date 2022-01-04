依環保署預告的「淘汰老舊機車補助辦法」草案，提及只要民眾淘汰老舊機車就能領取2000元的補助，盼加速空汙減量、減少私人運具使用，但台灣智慧移動產業協會代表在今天的「淘汰老舊機車補助辦法」草案研商會時指出，淘汰老舊機車給予2000元的補助，並在補助金2000元給予使用的限制，可能會變相補助燃油機車；環保署空保處處長蔡孟裕則說，改善效益最大的方式為改搭乘大眾運輸工具而不是另行購買私人運具。

據環保署統計，至今仍有約354萬輛在2007年6月30日前出廠的老舊機車，其空汙排放為7期車及電動機車的數百倍，為了加速淘汰，環保署擬從今年起針對淘汰老舊機車的民眾給予2000元補助。

台灣智慧移動產業協會研究員王祥齡說，該草案提供2000元的補助金，但並未有使用上的限制，恐怕變相補助燃油機車，「為何要重蹈錯誤政策呢？」，況且7期燃油機車仍與電動機車有12倍的空汙差距。

蔡孟裕說，該政策的主軸為改善空汙，而其實改善效益最大的方式為改搭乘大眾運輸工具而不是另行購買私人運具。

新北市機車商業同業公會理事長蔡木和說，電動機車為未來趨勢，但7期燃油機車也減少排放許多空汙，而電車推動的難度在於如鄉下地區、山上等沒有換電站，使用不方便所致，應該站在老百性的立場思考，而不是用利誘式、脅迫式方式強迫民眾換購電車。

空保處官員說，如果民眾不在去年或前年汰換為7期燃油機車，也不一定會去購置電車，電車無法滿足所有人的需求，相信多數人會改購買價格較為便宜的6期燃油機車；而就補助電動機車的部分，如經濟部工業局補助新購電動機車7000元補助，財政部也提供貨物稅全免優惠，電動機車的補助原本就比燃油機車高出許多。