教育部去年年底公布大專校院新生註冊率，龍華科大達95.43％，較去年提升2.34％，無畏少子化，110學年較107學年學生增加775人，成長率高達6.9％，之所以能排名全國私立科大招生冠軍，在於辦學定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。

龍華科大近3年平均註冊率為94.33％，且學校校務基金規模居全國科大前3名，財務狀況穩健，成為少子化寒冬下，少數逆勢成長、辦學績優的科技大學。

龍華科大校長葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。

葛自祥說，龍華科大多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，以培養務實人才為首要目標，長期深耕產學合作，讓學生提前掌握產業趨勢。學校連續4年獲教育部高教深耕計畫補助，每年均獲得超過新台幣1億經費，累積補助金額更逾新台幣5億元，是台中以北地區私立科大第一。

葛自祥提到，產業變化迅速，辦學更得跟得上，才能培養學生未來就業競爭力。該校獲選教育部產業菁英訓練示範基地，成立全台大學中獨一無二的「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」，期盼透過類產業環境與業界同步的產線實作場域，讓學子對焦5G產業需求，達成「為學生找到未來、讓工作找到人才」目標。

葛自祥指出，不畏少子化浪潮，龍華科大近年持續投入資源優化師資設備及校園環境，堅持特色辦學，致力推動國際化，學校攜手僑委會成立「泰國高科技人才培訓基地」；與日本別府大學、英國考文垂大學、日本福岡縣豐前市政府、韓國專門大學教育協議會簽訂MOU合作備忘錄，後續將開展各項跨國教育項目，以增加雙邊學校互訪、學生研修、見學及職場實習的機會，期能有助提升龍華學子國際視野。

葛自祥強調，在國內高教環境面臨少子化、私校退場與近2年新冠疫情持續衝擊等嚴峻挑戰之際，該校近年持續投資校園各項軟硬體建設、發放各類激勵教師獎金年年破千萬，110年共發出包含獎勵教師推動實務教學、獎勵教師學術著作、產學合作、專利、技轉、教師指導學生參與競賽、考取證照等獎勵金，總金額近新台幣2500萬，獲獎教師多達201人，佔全校專任教師人數比例七成四以上；而110年產學合作金額亦高達新台幣3億3千餘萬元，整體績效表現非常出色。