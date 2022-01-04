台中港科技產業園區推動水肥減量，全面邁向永續節能目標。（中港分處提供）

經濟部加工出口區管理處中港分處推動永續、節能不遺餘力，近日啟動水肥減量新措施，推動以「生活汙水逕排下水道」的方式去化水肥，除減少水肥車載運時所造成的異味及環境衝擊，並可降低後續汙水處理成本；中港分處表示，去除汙染物相對節能且環保。

近年來中港分處持續推動廢棄物循環再利用，產量創新高(超過3.5萬噸)、太陽能發電近4年累計25.4百萬瓦、植栽綠美化園區超過2萬4千株，抗旱期間輔導企業節水超過50萬噸、利用汙水處理廠放流水產製RO水提供區內廠商使用，並嘉惠梧棲、沙鹿、清水區里民，減少空氣揚塵，推動臺中港科技產業園區全面朝向「環境優化升級」的永續節能目標邁進！

中港分處表示，近日推動之「生活汙水逕排下水道」方式去化水肥，生活汙水包括廁所排水及生活雜排水(包括洗手台、地板及浴室等)，水質特性與水肥相異，其中內含物(如懸浮固體、化學性需氧量及氨氮等)濃度約為水肥內含物1％，去除汙染物相對節能且環保。

中港分處梁又文分處長表示，中港分處率先以台中港科技產業園區關聯大樓為「生活汙水逕排入下水道」之示範標的，並已改管完成正式啟用，提供區內事業觀摩及仿法參採。

隨著中港加工出口區與時俱進，更名轉型為台中港科技產業園區，今後將全面朝向「節能減碳、永續環境」目標邁進，透過推動多項環保政策，綠化、節能、循環再利用及水肥內化處理等措施，減少園區經濟活動對環境之衝擊，共創永續節能的幸福園區。