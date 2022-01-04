女子遭詐騙手機 歹徒由騙變搶

新北市板橋鄭姓女子在臉書與人約定買賣全新iphone13 pro手機，對方取得手機後即企圖逃逸，女子拉住犯嫌機車遭拖行受傷，向警方報案後，警方以詐欺受理。鄭女向新北市議員葉元之投訴，質疑警方大案小辦。經海山警分局向葉元之及鄭女說明，鄭女是自願交付手機，未構成搶奪罪要件，但向檢察官請示後，檢察官認為符合搶奪要件，故警方向檢方聲請拘票，昨已將32歲陳姓嫌犯逮捕。

鄭女向警方表示，去年12月31日與買家約在板橋縣民大道交貨，買家聲明要檢查手機，她便將手機交付，但她見買家將手機置於機車車廂，疑欲離開，她即緊抓機車後座扶手，買家卻猛催油門離去，害她慘被拖行，造成1顆牙齒斷裂、臉部與手腳多處擦挫傷。

警方調閱監視器，鎖定汐止區陳姓男子涉案，經向檢察官聲請拘票，昨至汐止區汐萬路將陳嫌逮捕。陳嫌坦承犯案，供稱手機已以2萬7000元銷贓。

偵訊後，警方依詐欺、搶奪及傷害罪嫌將陳嫌移送偵辦。