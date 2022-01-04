台北市交通局日前宣布，自1月23日起至2月6日止，總共15天的期間，在雙北市地區搭乘計程車，每趟將加收加成費30元，經消基會計算，這次宣布的雙漲局面，加成費漲幅度高達50％，而收取加成費用的期間，自往年的10天，延長為15天，漲價期間，亦多出50％，消基會呼籲應共體時艱。

據了解，在過去20年來，春節計程車加成收費金額，一向維持在每趟20元左右；最近幾年來的加成收費期間，已經固定為10天。

但消基會指出，計程車工會認為，春節加成15天屬合理且可行範圍，可「立即照顧計程車駕駛生計」，但消基會認為，這個加成天數的制度實施了7年，行之有年，豈能任意更動收費規則，而在沒有其他合理的理由之下，任意調整加成收費的漲幅，並加長加成收費的天數，無論是提出漲價建議的時機，以及建議漲價的方案，都不恰當。

消基會說，特別是在百物齊漲的時機，對於社會大眾因為疫情而造成經濟困頓之際，各行各業和消費者都在默默承受、忍耐，因此，計程車業者此時提出高達50％加成收費的漲幅和加長加成天數亦高達50％的漲價一事，消基會反對加成天數從1月23日起連漲15天，超過往年的10天。今年的農曆春節是從1月31日（除夕）至2月6日，但調整的1月23日到1月28日，則仍是一般上班日，計程車業訂出1月23日起漲，不僅是提油救火，更是忽視消費者權益。

消基會呼籲，對於公用事業，如水電、瓦斯、公共運輸等攸關公共利益的費率，政府不應同意業界任意帶頭漲價，反而應在此時暫時凍漲，以展現體恤民生、共體時艱，協助民眾暫渡通貨膨脹或物價全面飛漲的難關，呼籲春節期間計程車加成制度緩漲並減少加成幅度。