中央流行疫情指揮中心3日公布國內新增1例本土確診病例，為任職於桃園機場的40多歲女性，引發人心惶惶，面對變種病毒omicron來勢洶洶，各縣市政府呼籲打滿第3劑疫苗；北市疫苗預約系統進入第2天預約量也增加了。

根據北市府統計，截至今天中午12點為止，已有5千6百多人完成預約，第1、2劑與第3劑的預約數相當，分別是2千8百多人。

北市副市長蔡炳坤說，這幾天因為有2個境外轉本土案例，又有1例確診本土案例，我想，對民眾來說會產生警示作用，所以還是鼓勵大家「3劑疫苗打好、打滿、打快！」