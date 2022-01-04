台灣彩券公司雖然在去年12月發出尋人啟事，尋找3位分別在台中市潭子區以及台南市安南區開出的大樂透頭獎中獎人，一直到現在都還沒有人來領，由於其中2注兌獎期限到本(1)月17日，如果屆時依然沒有人出面，獎金將全數充公，歸入公益盈餘，台彩發言人黃志宜今(4日)再度呼籲中獎人盡快現身領獎。

台彩表示，去年10月15日大樂透於台南市安南區的「財神發公益彩券商行」和「錢來旺彩券行」各開出一注頭獎，每注分得獎金0.82億元，這2注頭獎的兌獎截止日為1月17日；另外，10月26日在台中市潭子區「鑫好運彩券行」開出的1億元頭獎，領獎期限則到1月26日，3注頭獎中獎人迄今尚未現身。

台彩也提供這3筆待兌領頭獎的中獎彩券買法，台南市安南區「財神發公益彩券商行」所售出的中獎彩券是以自選方式，搭配多期投注，購買金額共1,000元；台南市安南區「錢來旺彩券行」賣出的中獎彩券也是自行選號，搭配多期投注，總購買金額2,000元；至於台中市潭子區「鑫好運彩券行」開出的1億元頭獎，則是電選一注50元即幸運中獎。

過去也曾有中獎者在彩券快到期才現身領獎的情形，黃志宜指出，例如2020年1月25日台東市開出的2.4億元大樂透頭獎中獎人，就是拖了89天，也就是倒數2天才領獎。

至於沒有人兌領的大獎，則以台北市民生西路開出的威力彩頭獎2.5億元獎金最高，其次是高雄市新與區開出大樂透頭獎1.99億元，台彩呼籲去年9、10月份曾到過台中、台南這3家投注站買過彩券的民眾，趕快找找身邊的彩券，盡快把頭獎獎金帶回家，以免逾領獎期限，獎金將全數充公，歸入公益盈餘。