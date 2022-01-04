針對立委林昶佐罷免案、台中第二選區立委補選將於1月9日舉行投票，綠營北市議員王世堅在臉書更新了大頭貼照，並發文支持民進黨台中立委補選人林靜儀和林昶佐，引發關注。對此，資深媒體人黃暐瀚和宅神朱學恒分析王世堅為何要表態力挺的八卦內幕。

王世堅昨（3日）將臉書大頭貼特效框換成「靜昶守護」，並發文表示，「2022.1.9 靜昶守護！」正義一定贏，台中第二選區，支持四號林靜儀；終結惡鬥，台北中正、萬華，不同意罷免林昶佐，一起換上臉書特效框，讓更多人進場守護！

看到王世堅更換大頭貼特效框後，宅神昨在其主持的直播中表示，上次罷免陳柏惟案，王世堅表態支持，結果陳柏惟掛，現在看到堅哥再度在臉書表示要「靜昶守護」，自己看到感到非常振奮，還跑去留言表示，堅哥不用多說，大家都明白「你身在曹營心在漢」，且扶龍王戰力有目共睹，林靜儀落選林昶佐遭罷免的機率應會大增。

這時，同台的黃暐瀚直言，王世堅之所以會出來挺林昶佐，是因為已經有很多人在講，如果林昶佐被罷免，王世堅會選，因為如此，所以王世堅才會表態。朱學恒也爆料，之前王世堅本來想選台北中正萬華區的立委，也做過民調，支持度有4成，但因為「黨不喜歡堅哥的長相，黨覺得你一個好萊塢明星，為什麼要來選我們中正萬華的立委，硬逼著他讓給林昶佐，才有現在的林昶佐」。