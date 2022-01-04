清水警分局規劃查緝賭博專案行動，專案期間共查獲網路博弈及地下彩券簽賭5件5人。（清水警分局提供）

台中市第二選區立委補選在即，為遏止賭博及選舉賭盤案件，清水警分局規劃查緝賭博專案行動，專案期間共查獲網路博弈及地下彩券簽賭5件5人，其中賴姓女子涉經營「小蜜蜂」行動式今彩539地下簽賭站，利用道路旁人行道搭設遮雨棚為據點，並提供椅凳讓賭客佯裝在休息區聊天掩人耳目，最高簽注賭資達50多萬元。

中市第二選區立委補選在即，為遏止賭博及選舉賭盤案件，清水警分局規劃查緝賭博專案行動，由於清水警分局所轄沙鹿區為中二選區之一，清水警分局亦極力追查坊間相關選舉簽賭情資。

專案期間共查獲網路博弈及地下彩券簽賭5件5人，其中60歲賴姓女子涉嫌經營俗稱「小蜜蜂」行動式今彩539地下簽賭站，流竄於台中市北區一帶，特別的是，賴嫌利用道路旁人行道搭設遮雨棚為據點，並提供椅凳讓賭客佯裝在休息區休息聊天掩人耳目，供賭客簽注規避查緝。

據了解賴嫌最高簽注賭資達50多萬元，不過最後還是為警方所查緝到案，釐清後相關案情後，賴女依涉嫌違反經營賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市清水警分局呼籲，中二選區立委補選在即，轄區僅沙鹿區進行補選，分局仍投入全數警力維護選舉期間治安及積極查察有關暴力介入選舉及賄選情資，目前雖無查獲選舉賭盤相關案件，仍持續針對已緝獲之賭博案予以溯源，擴大追查有無事涉選舉賭盤情事；另外，將持續落實轄內宮廟、社區等處所巡查，不容暴力或其他非法手段干涉投票、選舉，並恪遵行政中立，確保選舉平安順利完成。