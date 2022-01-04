近幾年養生意識提升，許多人開始吃保健食品來保養身體，但背後其實暗藏許多「眉角」是大家很少注意到的。營養師張家榕提醒，保健食品根據不同的種類，適合服用的時間點也會不一樣，因此她特地列出8種最多人服用的保健食品，一一分析合適的食用時段。

張家榕在臉書粉專「Angela營養師」發文表示，保健食品若是吃對時間，就可以讓效果更加分，她在文中先定義保健食品食用指示的名詞，「空腹」是吃飯前1小時以上，或飯後2小時以上；「餐前」等於吃飯前30分鐘；「隨餐」為跟著餐一起吃，或吃完保健品立刻吃飯；「飯後」是吃完飯1小時內；而「睡前」理所當然就是睡覺以前。

接下來張家榕列出8種最多人服用的保健食品，它們各自適合的服用時間：

綜合維他命：飯後、隨餐吃

酵素：飯後、隨餐吃

魚油：飯後、隨餐吃

葉黃素：飯後、隨餐吃

鈣片：空腹、睡前

膠原蛋白：空腹、睡前

B群：餐前餐後都可以

益生菌：餐前、隨餐吃；特殊技術可空腹吃

張家榕也提醒，若還是搞不清楚也沒關係，只要記得張大眼睛，跟著瓶身上的標示吃即可，此外上述也只是通則而已，因為每款營養品的特性不同、每個人的體質也都不一樣，如果真的有問題，吃之前最好先詢問過專業人員較為妥當。