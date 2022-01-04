每年農曆12月8日是臘八節，相傳是釋迦牟尼在菩提下成道的日子，又稱為「臘八節」，自古就有在這一天吃臘八粥的習俗，衛生福利部臺北醫院於今(4)日攜手佛光山新莊擇善寺共同舉辦「臘八節消災祈福法會暨贈粥活動」，佛光山新莊擇善寺妙進法師及國際佛光會中華總會新莊第一至第五分會於活動當日凌晨就開始準備，以大悲咒水熬煮的1500碗臘八粥於上午提供臺北醫院。

佛光山新莊擇善寺妙進法師表示，臘八祈福法會邀請院長、副院長、醫護代表及民眾共同參與，同享佛陀法喜、分送大眾結緣，這粥稱作「臘八粥」或「佛粥」，有同沾法喜、祈福、驅寒暖胃的意義，富有營養且幫助恢復體力也很好消化，希望並祝福所有為防疫站在最前線的醫護人員平安，也祝福所有因疾病受苦的民眾能早日康復，祝願大眾在面對疫情時，仍保有尊重、包容、無我的精神，說好話、做好事、存好心。

臺北醫院鄭舜平院長則再三表示，感謝佛光山新莊擇善寺長期善舉，並表示農曆春節即將到來，春節也是腸病毒肆虐的期間，目前covid-19疫情漸緩的現在也不能對防疫掉以輕心，只有認真、嚴謹的面對，遵守勤洗手、戴口罩才能健康的與疫情對抗，也能提升自己對疾病的抵抗力。鄭舜平院長中也祝福所有員工、病友平安健康，吉祥如意。