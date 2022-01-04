2021年下半年以來，大陸房企銷售增速持續放緩，市場降溫明顯，全年來看，截至12月底的累計銷售操盤金額較2020年同期降低3.5％，百強房企業績罕見出現負增長，同時整體的目標完成情況也遠不及歷史同期，有超過8成的房企未完成年度銷售目標。

甚至其中有6家房企銷售目標完成率不足80％，例如飽受財務風暴衝擊的恒大僅完成61.5％，首創置業僅完成68.3％，金科完成74.9％，當代置業完成76.7％，花樣年完成77.7％，萬科完成78.5％。

據克而瑞研究中心的統計資料顯示，2021年12月大陸TOP100房企實現銷售操盤金額9940.1億元人民幣，單月業績年減幅35.2％，較11月單月成長32.4％。

根據券商中國報導引述克而瑞研究中心表示，即使去年大陸規模房企已對業績增長保持謹慎預期、適度調降銷售目標，但2021年下半年市場大幅降溫、企業業績持續萎縮，多數企業的業績壓力仍然較大。

克而瑞研究中心更預估，2022年房企需保證貨量供應同時，繼續積極行銷、促進銷售去化及現金回籠，但預計全年仍有一定規模的房企面臨負成長困境。