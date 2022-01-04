最新調查發現，全球10大最貴米其林餐廳中，日本竟佔了5間，是唯一有2間以上餐廳上榜的國家。專家說明，日本餐廳這麼貴，主要在於願意花大幅成本網羅各地食材、廚師廚藝精準、以及專注服務少量客人等3大因素。

昂貴的米其林餐廳。

美媒CNBC報導，國際美食雜誌《Chef's Pencil》近期調查全球450間米其林餐廳，羅列出10大最貴餐廳，其中晚餐單價最高的是西班牙度假勝地伊維薩島（Ibiza）的餐廳「極致情感」（Sublimotion），一餐高達1740美元（約新台幣4.8萬元）；第2名是上海的「Ultraviolet by Paul Pairet」，一餐價格為1422美元（約新台幣3.9萬元），第3名是日本京都的「吉兆嵐山本店」（Kitcho Arashiyama Honten），單價為910美元（約新台幣2.5萬元）。

其餘入榜國家還包括美國、法國、義大利。

值得注意的是，日本一共有5間餐廳上榜，上榜數居全球之冠，也是唯一有2間以上餐廳上榜的國家。

為何日本餐廳這麼貴？日本美食節目「料理的鐵人」明星森本正治（Masaharu Morimoto）分析出3個原因。

第一是日本餐廳從全球各地蒐集當季漁獲，因此運輸及儲藏成本較高；第二，日本廚師料理及擺盤時相當講究精準及藝術；第三，日本餐廳的空間通常很小，顧客會受到廚師較多關注，餐廳提供顧客親密的用餐環境。