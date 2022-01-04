尖石鄉秀巒村控溪部落白石溪邊坡大崩塌，土石衝壞竹60線，鄉公所辦理修復工程，期4月底能完工。（羅浚濱攝）

尖石鄉秀巒村控溪部落白石溪，去年9月發生右側邊坡大崩塌，白石溪被堵塞形成堰塞湖，土石衝壞竹60線和擋水牆等災情，經相關單位緊急處理，避免災情擴大後，尖石鄉公所以7百多萬元發包辦理道路和擋水牆復建工程，盼4月底能恢復竹60線交通。

這起邊坡崩塌意外發生在去年9月13日，估計有9萬立方公尺的土石流進白石溪，竹61線31公里沿線有300公尺的擋水牆，受土石衝擊破損或歪斜，形成堰塞湖後溪水溢流影響5戶民宅緊急疏散撤離外，秀巒國小也全面停課到田埔分校上課。

鄉公所建設課長劉經邦說，水資局緊急疏河道，在崩積土堆上開挖出臨時水路，溪水開始重回原河道，1星期後完成河道疏通目標，讓溪水正常流通，因河道的土石量體太大，清理有實際困難外，邊坡也有再崩塌問題，只能待颱風豪雨把土石自然沖刷到下游。

白石溪崩塌的山壁在控溪吊橋前附近，往年12月都可看到楓紅，在崩塌後已不復見，水保局對崩塌邊坡採取短中長期治理方案，除持續強化水保工程外，也加強監測與通報措施。

該段竹60線是屬於秀巒村的外環道，在邊坡崩塌災害發生後就封閉，沿線遭破壞的擋水牆也有傾倒的危險。當地居民或遊客要到新光、鎮西堡或司馬庫斯都要走秀巒國小前的巷道，雖不至交通中斷，但還是很不方便，2月司馬庫斯的櫻花季，若上山車輛多，將會是很大考驗。

劉經邦說，在大崩坍上游約10米處有1處小崩塌，當地居民要求做護岸，相關單位4日到現場進行會勘，公所已發包該段竹60線道路及擋水牆修復工程，希望4月底能順利完工。