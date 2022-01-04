新郎在臉書社團公佈喜宴蟑螂誇張行徑，請網友幫忙尋人。（翻攝臉書鳳山人在地大小事）

高雄鳳山驚見「超狂喜宴蟑螂」，剛上的菜客人都還沒開動就「整盤包走」，不僅讓賓客傻眼，更會讓婚禮主人顏面無光，氣得新郎報警。

「關於這位大哥有人認識的嗎？」，一名新郎在臉書社團《鳳山人在地大小事》發文抱怨，表示元旦當天晚上在開漳聖王廟舉辦婚宴，這名大叔跑來坐小港鳳山桌，現場沒有親友認識，這位大叔毫不手軟，只要菜一上桌，不管同桌親友是否有吃，立刻著手打包，甚至在離開前還向酒商拿一支全新沒開的蘇格登威士忌帶走，誇張行徑令現場賓客傻眼。

該名新郎官聽到親友告知後，覺得對不起同桌沒吃飽的親友，怒將該名白吃白喝的大叔容貌公布，並要求他出面道歉。

新郎官表示，「我朋友覺得你怪怪的追出去，你用什麼魔幻步伐直接消失在旁邊巷內，不是沒有肚量，是你應該欠我一個道歉。婚宴蟑螂這件事我是覺得此風不可長，你看要出來跟我道歉，我就原諒你，你不出來我就去警察局報案」。

不過這似乎不是該位大叔第一次，因為有網友立刻回文「上次我們去吃喜酒也有他，他就很怪，完全沒人認識他」。但大多數網友都力挺新郎官表示，「快點讓他紅，才不會再有人受害」、「抵制蟑螂，人人有責」、「直接報警」。

新郎官也表示，我們不是請不起人家吃一頓飯，但是欠一個道歉，哪有人家都還沒吃飽就打包的事，這行為實在太惡質了，也希望不要再有人受害，因此目前已向轄區警方報案。

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