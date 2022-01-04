66歲好萊塢女星琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）演出《第六感生死戀》爆紅，還因此榮獲奧斯卡金像獎，日前驚傳她確診消息，《觀點》聯合主持人喬貝哈（Joy Behar）也證實消息，雖然琥碧戈柏打了3劑疫苗，甚至打了加強劑，卻還是被新冠肺炎突破性感染。

琥碧戈柏和珊妮霍斯汀（Sunny Hostin）共同主持廣播電視節目《觀點》（The View），先前珊妮霍斯汀證實她和媽媽在休假期間檢測出結果為陽性，「我們度過了非常艱難的假期，在聖誕節前夕，我和媽媽檢測Covid也呈陽性，但現在已經痊癒呈陰性。」

琥碧戈柏(右下)確診罹患新冠肺炎。（圖／達志影像）

.@JoyVBehar shares on #TheView that @WhoopiGoldberg tested positive for COVID-19 over the holiday break and is recovering at home: "Since she's vaxxed and boosted, her symptoms have been very, very mild."



Get well soon, Whoopi! ❤️ pic.twitter.com/Oo1Qakfbcn — The View (@TheView) January 3, 2022

如今琥碧戈柏疑似遭珊妮霍斯汀感染，目前節目由喬貝哈代打，他也在脫口秀中坦言：「我在這裡的原因是，不幸的，琥碧戈柏在休息期間檢測確認呈陽性，但她很可能下周就回來，她打了疫苗和加強劑，症狀非常輕微，我們在《觀點》非常謹慎，我們會再次確認她的狀況，並告訴觀眾」。

琥碧戈柏已經打滿3劑疫苗仍遭突破性感染，所幸症狀輕微，在一周內就可以回歸節目。此外，琥碧戈柏縱橫演藝圈多年，成績傲人，曾拿下奧斯卡（電影）、艾美獎（電視）、東尼獎（舞台劇）、葛來美獎（音樂），而她最為知名的作品就是電影《第六感生死戀》、《修女也瘋狂》。

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