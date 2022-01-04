1名酒醉辣妹與男性友人搭計程車，不料她上車後先是瘋言瘋語，之後甚至在車輛行進中要求司機開門，司機最後婉轉告知拒載，竟遭到辣妹女子狂飆三字經、五字經，一度脫口而出「力宏敢啦」，即使一旁男子不斷安撫並阻止她惡行並頻向司機道歉，但運匠仍向警方提告公然侮辱，該名辣妹酒醒後載男友陪同下到案並向運匠道歉表示願意和解，但遭運匠拒絕，警方將函送法辦。

根據「爆廢公社二館」PO出影片，該對情侶上車後，運匠發現女子神情異常，先問「小姐妳喝醉了嗎？」女子罵「不要吵啦」，接著上車後不斷出聲碎念，過程中先被身邊男子摟在懷裡，之後倒在座椅上躺了一會，又開口「開門一下好不好？林北叫他開喔！叫他給我開門喔！」司機後來說「不好意思我送你們到這邊就好，萬一她等一下路上給我開門的話，我沒辦法。」

沒想到女子得知司機拒載後，開始朝司機飆罵髒話，內容包括三字、五字到七字的國罵、粗話，男子則在旁拉住她並頻向司機道歉，男子過程中試圖阻止女子，吼她「好了」，女子還不滿嗆司機還沒找錢。

該名運匠昨(3日)早上前往派出所報案，並對該名辣妹提出公然侮辱告訴。而女方在酒醒後接到警方通知，並在男友陪伴下到派出所說明案情，她在警訊時表示，自己當時已經喝醉了，不記得過程，願意向運將道歉。但運匠接到警方告知是否願意接受道歉及和解時，當下表示拒絕，因此警方將依法函送法辦。