近期因天氣寒冷，梅花提早盛開，復興區角板山行館梅園的梅花已陸續綻放。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

迎接2022年，桃園市政府交通局推出「桃園揪搭興」大溪復興交通套票，並搭配景點門票半價優惠，及多項美食、伴手禮、住宿等優惠，若持紙本五倍券購買交通套票更可享買一送一優惠，邀請全國民眾一起來桃園大溪、復興，逛老街、泡溫泉、賞梅花。

市長鄭文燦說，近期因天氣寒冷，梅花提早盛開，復興區角板山行館梅園的梅花已陸續綻放，同時去年11月啟用羅浮溫泉湯池，及三光跨河大橋完工，為紓解觀光車潮，鼓勵民眾搭乘大眾運輸，由交通局推出「桃園揪搭興」大溪復興交通套票，方便民眾前往角板山行館、羅浮溫泉池、新溪口吊橋等觀光景點。

交通局長劉慶豐表示，利用「桃園揪搭興」的大溪-復興交通套票，民眾可以選擇從桃園高鐵站發車的台灣好行【501】大溪快線或是台北捷運永寧站發車的捷順交通【710】公車前往大溪，憑券可於一日內無限次搭乘大溪復興間19條公車路線，例如，前往角板山賞梅可搭乘至「角板山公園」站；前往羅浮溫泉泡湯可搭乘至「羅浮」站。

民眾若持紙本振興五倍券至指定合作通路購買，可再享有「買一送一」優惠，且憑交通票券至後慈湖、小烏來天空步道及新溪口吊橋等三處景點，可以半價換購入園門票。另外「桃園揪搭興」交通票券也整合大溪、復興區超過30種食、宿、遊等業者優惠，如果想要玩得更深度的民眾，亦有大溪老城區、北橫沿線的民宿、部落體驗。

交通局提醒民眾，現正值梅花季，復興區公所週邊道路進行交通管制，復興區中正路(仁愛路至青年活動中心)採時段管制車輛進入，桃園客運所營的502、506、5090、5091、5093、5094、5104、5105、5106、5109等10條路線於梅花季期間每日上午8時至下午5時時段不進入復興區公所，改停靠於「角板山公園站」，敬請多加留意。

因應羅浮溫泉池開放啟用，交通局也在kkday網路平台推出「桃園揪搭興」X「羅浮溫泉大眾湯」299元起的超值優惠套票，民眾可上網至五福旅遊、易遊網、KKday及Trip.com等4處線上平台購買；或至五福旅遊桃園門市、台北門市，易遊網桃園加盟門市、台北車站門市，以及大溪「達文西瓜藝文館」、中壢「有木遊文創」及台北「島灣生活」等7處實體門市洽購。相關票券資訊、優惠內容及購買通路等詳見活動官網：https：／／www.daxifuxingpass.com／，或於週一至週五上午9點至下午5點可電洽活動客服專線：0968-035-671詢問。