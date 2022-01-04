在企業獲利與經濟基本面的有力支撐下，近期大盤指數突破萬八，外資及本土機構法人對於台股2022年的展望也多抱持正面看法。證交所表示，投資人可以利用在交易所買賣的指數化商品，透過一籃子股票參與台股行情表現，而包括剛上市的富邦特選高股息30（00900）ETF在內，目前共有29檔台股原型ETF在證交所掛牌交易。

這檔新上市的高股息ETF，追蹤由台灣指數公司編製的特選台灣上市上櫃高股息30指數，主要從市值前200大的上市櫃公司，經流動性、財務指標篩選後，採用公司實際公告現金股利發放金額或最新財報等資訊，選取股利率較高的30檔。此外，每年4、7、12月將進行共３次定期審核，滾動調整成分股組合，並且個股設有5％及1％的權重上、下限。

富邦特選高股息30 ETF於去年12月22日上市掛牌，今日股價在紅盤上幅震盪，股價多在15.2～15.3元之間游走，市場交投熱絡，成交量超過3萬張。

富邦投信表示，高股息是台股市場的主流趨勢之一，分析1700多檔上市櫃股票近10年的含息累積總報酬表現，其中現金股息率排序最高的前20％個股，報酬顯著優於股息率最低的20％個股，故可推論高股息因子在台股市場對總報酬有顯著正向貢獻。

不過，因應指數每年3次成分股調整，不可諱言地將導致週轉率提高，交易成本在同類型產品中也會相對偏高，以歷史資料來估算，平均每年需負擔約1％的交易費用。

證交所表示，投資ETF除了關心收益分配、報酬表現之外，也需了解相關的成本費用，例如經理費、保管費、指數授權費、基金運用產生的交易成本稅費等，這些都是會從淨值扣減的項目，在評估投資標的成本與效益時應一併考量，並建議投資人可以從ETF公開說明書、基金財務報告中取得相關資訊。