疫情大幅改變人們餐飲消費習慣，強調便利、安全的外帶外送已成為不可或缺的服務選項。漢堡王台灣看準後疫情時代宅食需求，獨步全球率先宣布推出2.0外帶外送特色店「火烤美味專賣店」林口文化店與宜蘭羅東興東店即日正式營運。

漢堡王「火烤美味專賣店」專賣火烤類與期間限定商品，首波獻上驚豔全球的台南限定「巧克力華堡」，兩店新開幕期間祭出多重限時優惠。

台灣漢堡王表示，面對後疫情時代漢堡王台灣將更靈活彈性布局市場，全新的外帶外送店型，鎖定居住人口稠密的衛星城市，策略性加快2022年整體展店速度，專賣最受消費者喜愛的火烤類漢堡、期間限定與經典人氣回歸商品，同時未來將不定時推出隱藏菜單，提供更多外帶樂趣。

漢堡王「火烤美味專賣店」標榜專為外帶和外送服務而生，消費者可以選擇先上網預訂，現場即能取餐，節省候餐時間，便利又快速。新店型並強調專賣火烤類漢堡和期間限定商品，不定時推出經典人氣餐點回歸。首波經典回歸正是掀起全台熱烈討論的台南限定超人氣「巧克力華堡」。

漢堡王並已啟用全新品牌識別系統，強調簡單真實、真材實料，以橘色的漢堡包夾著象徵火烤牛肉的「Burger King」字母，活潑有趣。店招牌更選以大膽外放的視覺製作而成，店內整體以木質色調，搭配俐落線條與色塊設計，呈現出簡約風格卻充滿城市現代感，同時充滿活力。

火烤美味專賣店門市空間規劃以點餐區與候餐區為主，提供消費者舒適的取餐環境，亦留少數座席區，讓有需要的消費者也能在店內有快速用餐的空間。

漢堡王「火烤美味專賣店」林口文化店與宜蘭羅東興東店已於2021年12月31日下午五點搶先試營運。為歡慶開幕，兩店特別推出兩大限時限店活動，分別為(一)「火烤美味經典餐」開幕優惠套餐，即日起至2022年1月7日，只要$299，即可享用華堡、小華堡、兩份大薯、大洋蔥圈與兩杯中可的超值套餐，並加贈百事聯名提袋乙個，數量有限，送完為止。(二) 2022年1月8日起，凡在「火烤美味專賣店」消費滿$200，即贈小華堡買一送一回客券乙張，數量有限，送完為止。