疫情讓民眾減少跑醫院的次數，加速推動生技醫藥產業及精準醫療市場的發展，工研院在經濟部技術處專案支持下，研發多項創新性高值利基的新藥，其中針對濕式黃斑部病變，開發出全球首創的眼藥水治療，讓眼睛免打針，藥效直送至眼球底部。

工研院生醫所所長林啟萬表示，工研院累積厚實醫藥與醫材研發實力，聚焦在特定癌症、濕式黃斑部病變等國人常見疾病，讓藥物傳輸和治療更有效果，符合民眾對個人化醫療的期待，更可為台灣生技產業實力加值加分。

尤其，發於年長者的濕式黃斑部病變，病患必須每1到2個月到醫院替眼睛「打針」，需要專業醫師施行，因眼睛打針屬侵入式治療，多數病患也感到恐懼，易引發眼部出血、感染、眼壓上升及視網膜剝離等風險。

工研院研發「治療濕式黃斑部病變眼藥水」有3大特色，首先是全球首創的濕式黃斑部病變「眼藥水」，透過「滴劑式」藥物治療，可大幅提高病患接受度及減輕不適感。

其次，藉由獨特超分子複合載體，眼藥水藥效可直送至眼球底部，是傳統眼藥水無法企及的。第三為病患可自行施用，免除進入醫院和打針帶來的感染性風險。

林啟萬指出，目前「治療濕式黃斑部病變眼藥水」已申請台、日、美、大陸及歐盟等市場專利，並已進入授權階段，可望提升台灣眼科藥物的自主開發技術量能與市場產值。

另外，工研院研發可讓癌症免疫療法提高成功率、甚至免開刀就可治療的「新穎TLR9活化劑傳輸技術」；還有全球第一款針對「AR-V7變異蛋白晚期抗藥性前列腺癌」的口服藥，透過精準醫療新科技，讓治療更有效，提升醫療品質，並帶動台灣醫療產業發展。